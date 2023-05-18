Trabzon-Doha direk uçak seferleri 16 Haziran'da başlıyor

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Katar Hava Yolları Güney Avrupa Bölge Müdürü Mate Hoffman, Türkiye Müdürü Evren Ökmen ve Karadeniz Bölge Satış Müdürü Okan Cedetaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Yetkililer, Trabzon-Doha arasında 16 Haziran'da başlayacak ve haftada üç gün şeklinde gerçekleştirilecek karşılıklı uçak seferleri ile ilgili Başkan Zorluoğlu'na detaylı bilgi verdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Katar Havayolları gibi dünyanın sayılı hava yolu şirketlerinden birinin Trabzon'a haftada üç gün direkt uçuş gerçekleştirecek olmasını çok değerli bir adım olarak görmekteyiz. Son yıllarda artan turizm potansiyelimize karşılık, direkt seferlerin artış göstermesi memnuniyet verici. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, önemli bir turizm kenti olan Trabzon'u daha yaşanılır hale getirmek için üstün gayret gösteriyoruz. Katar'dan, Doha'dan, Orta Doğu'dan ya da dünyanın başka bölgelerinden Trabzon'a gelen her misafirimizi buradan mutlu bir şekilde uğurlamak en büyük hedefimiz” dedi.

Trabzon'un turizmin yükselen yıldızı olduğunu da vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Trabzon'da turisti ve turizmi çeşitlendirmek adına projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 700 binden fazla turisti ağırlamış ve bir milyar dolar üzerinde turizm geliri elde etmiş Trabzon'umuzun en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl ve Sümela Manastırı ile ilgili önemli çalışmalara imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hizmete açtığımız ve hemşehrilerimiz tarafından oldukça beğenilen Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projemizin yerli ve yabancı turistlerimizin de ilgisini çekeceğine inanıyoruz. Yine 2021 yılında hizmete açtığımız Yalıncak Plajımız turistlerimizin uğrak yeri oldu. Ganita-Faroz'dan sonra Akçaabat sahil düzenlememizi ve Boztepe yeni yaşam merkezimizi de hızla tamamlamayarak hizmete açmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın 3 günü uçak seferi yapılacak

Gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkür eden Katar Havayolları Türkiye Müdürü Evren Görkem ise “Trabzon gibi çok önemli bir turizm destinasyonuna direkt uçuş seferlerini başlatacak olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Doğası, kültür ve sosyal yapısı nedeniyle Arap dünyası ve körfez ülkelerince ayrı bir yeri olan Trabzon'a direkt uçuş seferlerini başlatarak önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Halen devam etmekte olan rezervasyon talepleri, ne kadar doğru bir adım attığımızı da gözler önüne seriyor. Karşılıklı seferleri salı, cumartesi ve pazar şeklinde haftada üç gün olarak planladık. Talep arttıkça sefer sayısını yeniden değerlendireceğiz. Direkt seferlerimizin Trabzon'a, Trabzon'daki iş ve turizm çevrelerine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.