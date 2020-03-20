Trabzon Emniyeti'nden 'EvdeHayatVar" paylaşımı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'in de kısa bir konuşmasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında polislerin "Huzur ve güvenliğiniz için bizler görevdeyiz. Corona virüsle mücadele kapsamında yetkililerimizin açıkladığı

tedbirlere uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Yetkili mercilerimizin açıklamaları haricindeki paylaşımlara itibar etmeyelim. Emniyettesiniz....EvdeHayatVar" ifadeleri yer aldı.