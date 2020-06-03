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Trabzon Emniyeti'nden muska çetesine operasyon

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde parayla muska yazarak insanları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında çok sayıda muska ile tarihe eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde parayla muska yazarak insanları dolandırdıkları belirlenen şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında çok sayıda muska ile tarihe eser ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, parayla muska yazarak insanların dolandırıldığı ihbarını değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muska yazmak için bulundurduğu 5 adet ceylan derisi, 3 adet tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska, çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin, muska tarife fiyat listesi ele geçirildi. Aynı adreslerde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet tunç döküm heykel, 1 adet büyük tunç heykel, 2 adet tunç plaka, 1 adet üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

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