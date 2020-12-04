Trabzon Emniyeti'nden sürücülere "Ceza yeme, hamsi ye" tavsiyesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Sssyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaparak, sürücülere "Ceza yeme, hamsi ye" önerisinde bulundu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü son aylarda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. Vatandaşları ceza ve suçlardan çaydırmak için ilginç paylaşımlar yapan İl Emniyet Müdürlüğü, son yaptığı paylaşım ile takipçilerini güldürdü. Sürücülere ceza yemek yerine hamsi yeme önerisinde bulunan Emniyet Müdürlüğü, paylaştığı hamsi fotoğrafının açıklama kısmına, "En küçük trafik cezası 108 TL. Kurallara uyduğumuzda 2 kilo hamsi, soğan limon, yanında helva. Birde Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye" önerisinde bulundu.