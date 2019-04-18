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Trabzon Emniyeti'nden Tefeci Operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Akçaabat ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 2 şahsı yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, tefecilik yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik, Akçaabat ilçesinde polis ekipleri tarafından başlatılarak yürütülen eş zamanlı operasyon neticesinde A.T. ve M.P. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 26 imzalı, 91 boş olmak üzere toplam 117 adet senet, 4 adet isimlerin yazılı olduğu, imzaların ve para miktarlarının bulunduğu not kağıdı, 4 adet banka dekontu, 1 adet isimlerin ve para miktarlarının yazılı bulunduğu defter, 2 adet cep telefonu ve yaklaşık 2 gr. hint keneviri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 2 şahsın işlemleri KOM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

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