Trabzon Emniyeti'nden uyuşturucu satıcılarına Piyon Operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri tarafından 9 farklı düzenlenen operasyonda 1 kilo 235 gram bonzai ele geçirilirken, 9 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, belirlenen 9 farklı adrese 'Piyon Operasyonu' adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucuya duyarlı özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 1 kilo 235 gr. Bonzai, 34 gr. Metamfetamin ve 133 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyondaki adreslerde bulunan 9 kişi gözaltına alınırken, şahısların ifadelerinin alınması sürüyor.