Trabzon Emniyetinden yasa dışı bahis operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan, oynanmasına aracılık eden kişilere yönelik yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçundan “Yasa Dışı Bahis” oynadıkları ve oynanmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.