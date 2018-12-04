Trabzon eski Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun anne acısı

AK Parti'den 25. ve 26. Dönem TBMM Milletvekilliği yapan Ayşe Sula Köseoğlu annesi Hanife Sula hayatını kaybetti.

Bugün Trabzon İskenderpaşa Camiinde kılınan cenaze namazına Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammed Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonn Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da ki bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Mahalli İdareler Seçimleri için Belediye Başkan aday adayları, Trabzon siyasetinden iktidarına muhalefetine çok sayıda partili katıldı. ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde 25. ve 26. Dönem Milletvekili Köseoğlu ile aile bireyleri taziyeleri kabul etti. Köseoğlu'na burada yakın arkadaşı 26. dönem İstanbul Milletvekili Fatma Benli'de teselli edenler arasında yer aldı. Cenaze namazı ardından Sula'nın cenazesi defnedilmek üzere Trabzon'un Maçka ilçesi Gürgenağaç mahhallesine götürüldü.