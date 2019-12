Trabzon Fulin ile co?tu

?nl? pop sanat?? Fulin, Trabzon'da sevenleri ile bulu?tu.

Karadeniz Teknik ?niversitesi (KT?) Atat?rk K?lt?r Merkezi'nde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti taraf?ndan d?zenlenen konserde Fulin canl? performans? ile g?z doldurdu. Konsere Ma?ka Belediye Ba?kan? Koray Ko?han, Trabzon B?lge Adliye Mahkemesi Daire Ba?kan? Fatih Aksoy, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Ersen K???k ve y?netim kurulu ?yeleri, gazeteciler ve aileleri, i? insanlar? ve ??renciler kat?ld?. Konsere ?zellikle ?niversite ??rencilerinin de b?y?k ilgi g?sterdi?i g?zlendi. Konser sonras? Ma?ka Belediye Ba?kan? Koray Ko?han Fulin'e Trabzon'a ?zg? el eme?i telk?ri hediye etti.

Trabzon'un kendisi i?in ?ok farkl? oldu?unu ifade eden Fulin, ?Bu benim Trabzon'a 6. geli?im. Trabzon'u ?ok seviyorum. Bu geceyi d?zenleyen ve beni sizlerle bulu?turan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Y?netim Kuruluna ?ok te?ekk?r ediyorum. Ma?ka Belediye Ba?kan? Koray Ko?han'a da nazik hediyesi i?in ayr?ca te?ekk?r ediyorum? dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Ersen K???k de konsere kat?lan herkese te?ekk?r ederken, ??ok ?zel ve g?zel bir organizasyon oldu. Bizi yaln?z b?rakmayan meslekta?lar?m?za, ailelerine ve ??renci karde?lerimize ?ok te?ekk?r ediyoruz? diye konu?tu.