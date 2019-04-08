Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde devir teslim

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Ersen Küçük düzenlenen törenle görevi bugün devraldı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin 4 Nisan'da düzenlenen olağan kongresinde 4 adayın yarıştığı ve kullanılan 240 oyun 68'ini alarak başkanlığa seçilen aynı zamanda İhlas Haber Ajansı (İHA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde Haber Müdürü olarak görev yapan Ersen Küçük, düzenlenen törenle görevi devraldı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törene İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Yusuf Turgut, TSYD Trabzon Başkanı Selçuk Kılıç katıldı.

Törende bir konuşma yapan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Yusuf Turgut, başkan seçmenin çok önemli olmadığını, önemli olanın o başkanın arkasında durmak olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni Başkanı Ersen Küçük, “Bu bayrağı bugün teslim aldım. İnşallah bu bayrağı hep birlikte en yüksek yerlere taşıyacağız. Cemiyetimizi en iyi yerlere taşımak için hep beraber çalışacağız. Küslükle değil tek yumruk olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na seçilen Ersen Küçük'ün yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

“Asım Kemal Güner, Aydın Akdeniz, Hakan Yoloğlu, Ahmet Kamburoğlu, Ayşegül Özdoğan Yıldırım, Şakir Bostancı, Fatih Turan, Fatih Doğan.”