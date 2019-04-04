Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı Ersen Küçük oldu

İhlas Haber Ajansı Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde Haber Müdürü olarak görev yapan Ersen Küçük, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı oldu.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan kongresi Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına Osman Çavuşoğlu getirildi. Kongrede faaliyet raporunun okumasının ardından gelir gider bilançolarının ibrazının ardından seçime geçildi. 360 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Yusuf Turgut yeniden aday olmadı. Ersen Küçük, Halil İbrahim İleli, Ahmet Külekçi ve Miraç Özağcı yarıştığı kongrede 240 üye oy kullandı. Saat 11.00'da başlayan ve 16.00'da sona eren oy kullanma işleminin ardından sayım işlemine geçildi. Yapılan seçim sonucuna göre Ersen Küçük 68 oy ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni başkanı oldu. Seçimde Halil İbrahim İleli 61, Ahmet Külekçi 61, Miraç Özağcı ise 50 oy aldı. Devraldıkları bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışacaklarını belirten Ersen Küçük, “Sorunları ve beklentileri biliyoruz. Bunları birlikte çözeceğiz” dedi.

Ersen Küçük'ün listesi şu şekilde:

“Asım Kemal Güner, Aydın Akdeniz, Hakan Yoloğlu, Ahmet Kamburoğlu, Ayşegül Özdoğan Yıldırım, Şakir Bostancı, Fatih Turan, Fatih Doğan.”