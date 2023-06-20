Trabzon-Gümüşhane karayolu işte böyle trafiğe kapandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçaları nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün akşam saatlerinde yine aynı noktadan çift yönlü ulaşıma kapandı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yamaçlardan gelen çok sayıda küçük dere taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu teresubatları yola taşıdı. Bu nedenle yol dün akşam saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkiinde ulaşıma kapandı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Tonlarca ağırlıktaki taş kamyonu suyun ve teresubatın önüne adeta set olurken, karşı şeritten geçen araçları bu kamyon büyük bir felaketten korudu. Bir araç ise sul suları ile sürüklenmekten ise kurtulamadı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri yola gelen teresubatları temizleyerek karayolunu sabah saatlerinde tek şeritten ulaşıma açtı.

Yazılıtaş mevkiinde 4 gün önce yine yol aynı şekilde yol ulaşıma kapanmış, yapılan yol temizleme çalışmalarının ardından ulaşımdaki aksama giderilmişti.