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Trabzon-Gümüşhane karayolunda yaşanan çığın ardından

Trabzon’un Maçka ilçesi Hamsiköy-Bekçiler mevkiinde dün akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yaşanan çığın ardından yol kar kütlelerinden tamamen temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Hamsiköy-Bekçiler mevkiinde dün akşam Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yaşanan çığın ardından yol kar kütlelerinden tamamen temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı.


Çığ dün akşam saat 20.30 sıralarında Trabzon- Gümüşhane karayolu Hamsiköy-Bekçiler mevkiinde yaşandı. Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç zarar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda çığ altında araç kalma ihtimali üzerine AFAD ekipleri çığ çubukları ile kar altında incelemelerde bulundu. Çığ altında araç olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler yol açma çalışması başlatılırken, sabaha kadar süren çalışmaların ardından yol kar kütlelerinden temizlenerek çift yönlü ulaşıma açıldı. Bölgede kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde de etkili olduğu gözlendi.

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