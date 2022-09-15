İhlas Haber Ajansı

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Trabzon Havalimanı'na inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı

Trabzon Havalimanı’na sabah saatlerinde arka arkaya inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı.

Trabzon Havalimanı'na sabah saatlerinde arka arkaya inen yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı.


Sabah saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen 3 savaş uçağını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yakıt ikmali yaptıkları belirlenen uçakların Türkmenistan Hava Kuvvetleri tarafından İtalya'dan satın alınan Leonardo M-346FA tipi hafif saldırı uçağı olduğu ve İtalya'dan Türkmenistan'a giderken yakıt ikmali için Trabzon'a indiği öğrenildi. Çift kabinli uçakların pilotlarının 3'ünün İtalyan, 3'ünün de Türkmen olduğu, yakıt ikmali sonrası Türkmenistan'a gitmek üzere havalanacakları bildirildi.

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