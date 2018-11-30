Trabzon Havalimanı'nda yangın söndürme tatbikatı yapıldı

Trabzon Havalimanı'nda olası bir yangına karşı hazırlıklı olmak amacıyla yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikata Havalimanı Mülkü İdari Amiri Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın, Havalimanı Baş Müfettişi Erdinç Kahraman'ın yanı sıra havalimanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri ile havalimanı personeli katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği yolcu uçağı, uçuş sırasında yaşadığı teknik bir problem nedeniyle düştü ve yangın çıktı. Kısa sürede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale eden ekipler tatbikatı başarıyla tamamladı. 8 araç ve 40 tane personelin görev aldığı tatbikat ile ilgili bilgi veren Trabzon Havalimanı Mülki İdari Amiri ve Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, "İstenmeyen olaylar bizim her an tetikte olmamızı hatırlatıyor. Bu yüzden havalimanımızda gerek itfaiyemiz gerekse diğer birimlerimizin her an her türlü olasılığa hazır bir şekilde 24 saat en ufak bir boşluk bırakmadan hazır bulunmasını gerekiyor" dedi.

Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ise, ekiplerin havalimanının trafiğe açık olduğu her saatte göreve hazır olduğunu dile getirerek "Olası bir durumda ne yapabiliriz diye bir senaryo oluşturduk. Gerçeği aratmayan başarılı bir tatbikat oldu" şeklinde konuştu.

Yılda bir kez yapmış oldukları yangın tatbikatının amacının personeli denemek olduğunu kaydeden Havalimanı İtfaiye (ARFF) Birim Müdür Vekili Ali Rıza Akatin ise "Senaryo gereği oluşturduğumuz yangında personelimiz anında yangına müdahale etti. Yangını yüzde 60 seviyelerinde düşürdüğümüz zaman müdahaleye geçiyoruz" ifadelerini kullandı.