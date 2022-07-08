Trabzon Havalimanı'nı 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyon 269 bin 329 yolcu kullandı

Trabzon Havalimanı'nı Ocak ve Haziran ayları arasında 1 milyon 269 bin 329 yolcu kullanırken, 9 bin 679 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Trabzon Havalimanı'nda Haziran ayında iç hat yolcu trafiği 220 bin 253, dış hat yolcu trafiği 71 bin 776 olarak gerçekleşti. Haziran ayında havalimanında toplam 292 bin 29 yolcuya hizmet verilirken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 487, dış hatlarda 644 olmak üzere toplam 2 bin 131'e ulaştı. Haziran ayında havalimanında kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiğinde ise toplamda 3 bin 485 ton taşındı.

2022 yılının Ocak ve Haziran aylarını kapsayan 6 ayda ise Trabzon Havalimanı'nın yolcu trafiği 1 milyon 269 bin 329, uçak trafiği 9 bin 679, yük trafiği 12 bin 175 ton olarak gerçekleşti.