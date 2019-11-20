Trabzon heyeti ABD'de temaslarda bulunuyor

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri ticari çalışma ziyaretinin ilk bölümünde Miami'de çeşitli ziyaretlerde bulunuldu ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile Trabzon ve Bingöl'den 70 işadamının yer aldığı ziyaretin ilk gününde Miami'de çeşitli temaslarda bulunuldu.

Trabzon ve Bingöl heyetleri, Miami Ticaret Odası'nı ziyaret ederek işbirliği imkânlarını görüştü. Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan'ın da yer aldığı toplantının açılışında konuşma yapan Miami Ticaret Odası Başkanı Alfred Sanchez, “Bir süre önce burada Çin ticaret heyeti de vardı. Onlarla da sizin gibi kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Miami bir turizm ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir iş merkezidir. Miami şehri 113 yıl önce kurulurken, şehri kuranlar aynı anda ticaret ve sanayi odalarını da faaliyete geçirmişler. 400 bine yakın üyemiz var. Trabzon ve Bingöl heyetleriyle de ticaret yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Türkiye ile çok yakın bir diyalogumuz var. İzmir ve Miami Ticaret Odaları arasında kardeşlik protokolü çalışmalarını başlattık. İnşallah daha fazla iş yapacağız” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise Trabzon'dan ABD'ye silah, fındık ve tütün başta olmak üzere 13 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, “Bu ihracatı artırmak için de ortak çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Miami'nin ekonomisi, Miami ile ticaret yapma koşulları, Miami'nin mimari gelişimi, dünyadaki yeri, konumu ve avantajları ile Miami'de yatırım yapan Türk firmalarıyla ilgili çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Miami Limanı Port Miami'nin kargo koordinatörü Eduardo Cuadra, Port Miami'nin Florida eyaletine 43 milyar dolarlık katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye ile ticaretin nereye gittiğini gösterme açısından sizinle bazı rakamlar paylaşmak istiyorum. 2018 mali yılında Miami Limanı'nın konteyner hacminde Türkiye 6 bin 93 konteyner ile 28'inci sıradaydı. 2019 yılında ile Türkiye 13 bin 326 konteyner ile 19'uncu sıraya çıktı. Yani Türkiye ile konteyner ticaretinde yüzde 118'lik bir artış var. Hedefimiz yakın gelecekte Türkiye'yi ilk 10 sırada görmek ve bunu kısa zamanda göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ve detaylı sunumların ardından Miami Ticaret Odası Başkanı Alfred Sanchez'e TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Meclis Başkanı M. Şadan Eren tarafından plaket ve Trabzonspor forması takdim edildi.