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Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Demir'den Özel İmperial Hastanesi yönetimine ziyaret

Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Özel İmperial Hastanesi yönetimini ziyaret etti.


Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, Başhekim Op. Dr. Ömer Fatih Çelik ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam'ın hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, “Hep beraber Trabzonumuz için koşturmaya 7/24 hazırız. Birlik ve beraberlik içerisinde Trabzonumuza en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz” dedi.


Samimi bir ortamda geçen ziyarette Özel İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç ve beraberindekiler, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in ziyaretlerinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

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