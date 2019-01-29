Trabzon İl Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı 1. Toplantısı Vali Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi

Trabzon 2019 Yılı İl Koordinasyon Kurulu'nun 1. Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı.

Valilikteki toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, ilçe belediye başkaları ve kurum müdürleri katıldı.

2018 yılında yapılan ve 2019 yılı içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın yatırımcı kuruluşları koordine etmeyi amaçlandığını ifade eden Vali Ustaoğlu, “ 23 yatırımcı kuruluşumuz 10 ana sektör ve çeşitli dallarda 9.8 Milyar TL toplam proje tutarı olan 701 proje üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu projeler için 2018 yılında genel idare, döner sermaye ve mahalli idare bütçelerinden toplam 2.5 Milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 1.9 Milyar TL'si harcanarak yüzde 73 nakdi yüzde 83 de fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İlimizde bu dönemde kamu yatırımlarına yapılan harcamaya göre kuruluşlar bazında ilk üç sırayı 1.2 Milyar TL ile Karayolları Bölge Müdürlüğü, 168 Milyon TL ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve 98 Milyon TL ile de Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü almaktadır. Sektör bazında yapılan harcamalarda; ulaştırma, kamu yatırımları, eğitim ve diğer sektörlerde önemli yer teşkil etmektedir” dedi.