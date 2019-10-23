Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatı devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla yapılan Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Trabzon Teknokent sınırları içinde TTSO'ya tahsis edilen 11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen ve yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nde silikon dış cephe giydirme, mantolama ve izolasyon, elektrik ve mekanik tesisat ve iç sıva çalışmaları devam ediyor. TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte inşaat alanında incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Hacısalihoğlu, merkezin yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine yönelik alt yapıya sahip olacağını belirterek, “Merkezde eğitim birimleri, kuluçka merkezi ve Ar-Ge laboratuvarları, katmanlı üretim teknolojileri, 3 boyutlu tarama teknolojileri, sanal ve artırılmış gerçeklik, toz metalürji, biyoteknoloji laboratuvarları ve sanal gerçeklik birimleri yer alacak” dedi.

Dünyada biyotekneloji üzerinde ilaç geliştirilmesi ile ilgili uzun sürecin kısaltılması konusunda çalışmalar yapıldığının altını çizen Hacısalihoğlu, “İnovasyon Merkezinde orta ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesine dönük alt yapının oluşturulması, kuluçka merkezi olarak çalışması ve geleceğe dönük gençlerimizin yetiştirilerek, ithal ürünlerin önünün kesilerek ihracatın artırılması hedeflenmektedir. İnşaatımız devam ediyor. IPA-II Projesi kapsamında da Teknik Yardım, Makine, Donanım ve Yazılım alımı konusunda projemiz devam ediyor. Biyoteknoloji merkezine de büyük önem veriyoruz. Bütün dünya artık biyoteknoloji üzerinde ilaç geliştirilmesi ile ilgili uzun sürecin kısaltılması konusunda çalışmalar yapıyor. Türkiye'de özellikle ilaç konusunda atılan adımlar yavaş. Yüzde 90'ı dışarıdan geliyor. Bunun bilinci ile çeşitli çalışmalar ön plana çıkmaya başladı. Berat Albayrak Bakanımızın gündeme getirdiği bu konu da gerçekten ülkenin kısa zamanda çözülmesi gereken konuları kapsamına girdi” şeklinde konuştu.

Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi'nin inşaatını 2020 yılı ortalarında bitirmeyi planladıklarını dile getirerek, “Bu arada iç donanımıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Yatırımcıların, işadamlarının ve mühendisleri dikkatini merkezimize çekmek istiyoruz. Amacımız ülkeye katkı sağlamak” diye konuştu.

Başkan Hacısalihoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Teknokent içinde faaliyet gösteren TTSO Eğitim ve Tasarım Merkezi'ni de ziyaret etti. Başkan Hacısalihoğlu, 2010 yılından bu yana faaliyette olan merkezde mühendislik eğitimi, hızlı prototipleme hizmetleri, tersine mühendislik hizmetleri, bilgisayarlı tasarım ve analiz hizmetleri, fikri mülkiyet hakları hizmetleri, bilimsel Ar-Ge çalışmaları, proje hazırlama ve şirketleşme hizmetleri gibi birçok alanda faaliyette bulunduklarını, firmalara ve mühendislere destek verdiklerini belirtti.