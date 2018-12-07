Trabzon inşaat sektörü Batum'da tanıtıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi Build 2018 İnşaat Fuarı'nda Trabzon inşaat sektörünü tanıtmak amacıyla stant açtı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası iş adamı Osman Çalışkan'ın organizasyonunda düzenlenen ve çeşitli ülkelerden inşaat ve yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin katıldığı fuarda stant açarak firmaları tanıttı, işbirliği olanaklarına zemin hazırladı. TTSO standını ziyaret eden Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze'ye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Batumi Build 2018 İnşaat Fuarı'nın açılışına Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, bölge ticaret ve sanayi odası başkanları ve firma temsilcileri katıldı.

Fuarla ilgili konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu “7-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve geniş bir katılımın sağlandığı fuarda firmalarımızın tanıtımını yaptık. Umarız bu fuarda yapılan işbirlikleri firmalarımızın yararına sonuçlanır” dedi.