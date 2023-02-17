Trabzon 'Kardeşi' için tüm imkanlarını seferber ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir Kahramanmaraş'ın ve 2. depremin merkez üssü Elbistan'ın günlük yaşam koşullarını sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, dokuz saat sonra da Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden 11 gün geçti. Uzmanlar tarafından yüzyılın afeti olarak nitelendirilen depremin ardından Valilik ve Belediye Başkanlığı tecrübesi nedeniyle depremin merkezi Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, günbegün sistemli bir çalışma programı ortaya koyuyor. Özellikle 2. depremin merkez üssü Elbistan'da günlük yaşam koşullarının sağlanması için çalışmaları anbean takip eden Başkan Zorluoğlu, hemen her gün yeni takviye ekiplerin yola çıkması için de talimat veriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da canları pahasına görev yapan arama kurtarma ekipleri, görkemli bir karşılama töreniyle Trabzon'a döndü. 14 kişiyi sağ olarak enkaz altından kurtaran ekiplerimiz, 57 kişinin de cansız bedenlerine ulaştı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üniformasız kahramanı olan arama kurtarma köpeği Rita tarafından 8 enkazda yapılan çalışmalar sonucu 3 vatandaşımız canlı olarak tespit edilerek kurtarıldı. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezde bugüne kadar 6 cenaze aracı ile toplam 3400 cenaze hizmeti verildi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 cenaze aracı ile toplam 500, Adıyaman'da ise 1 cenaze aracı ile toplam 75 cenaze hizmeti verildi. Yine ekipler tarafından Kahramanmaraş merkezde 2 taziye çadırı kurularak depremzedelere hizmet veriyor. Ayrıca bugüne kadar toplam 2.845 adet kefen, 1.800 adet defin torbası, 489 adet tabut kullanıldı.”

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 92 temizlik ve ilaçlama personeli, 21 çöp kamyonu ve 1 temizlik aracı ile bölgede temizlik çalışmaları sürdürülürken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a 200 çöp konteyneri gönderildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin farklı bölgelerinde konteyner kent kurulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde 250 adet konteyner, Yunus Emre Mahallesi Adliye karşısında 102 adet konteyner, Şeker Ortaokulu yanında 2.469 adet konteyner, Yunus Emre Mahallesi Spor Salonu mevkisinde 640 adet konteyner, Hasankendi Mahallesi Esentepe Mevki 658 adet konteyner olmak üzere toplam 4 bin 119 adet konteyner için altyapı ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Elbistan ilçesine 23 konteyner gönderilirken, depremzedeler konteynerlere yerleştirildi. Bölgeye ayrıca 3 vinç gönderildi. 2 vinç Kahramanmaraş Merkez'de enkaz çalışmalarında kullanılırken, 1 vinç ile de Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde barınma konteynerleri kurulumu sağlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 21 iş makinesi ve 21 kamyon ile Kahramanmaraş Merkez ve Elbistan'da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları AFAD ekiplerinin koordinesinde çift ekip şeklinde yapılıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerini yürütmek için 1 araç ve 3 personel görevlendirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından oluşturulan 3 ekip, Kahramanmaraş Merkez, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde altyapı çalışması gerçekleştirirken, TİSKİ tarafından gönderilen 3 su tankeri gerek duyulan bölgelere su taşıyor.