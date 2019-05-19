Trabzon konut satışlarında eski günlerini arıyor

Faiz oranlarının konut sektörünü doğrudan etkileyen bir durum olduğunu kaydeden Taflan, “Ekonomideki dalgalanmadan vatandaşlar olumsuz etkilenmiş, Trabzon ve genelinde konut satışlarında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Faiz oranları konut sektörünü doğrudan etkileyen bir durum konumunda olmakta beraber, artış eğilimi gösteren faiz oranları, dövizin hareketli günler yaşayabileceği düşüncesi ve piyasalardaki belirsizlik sektördeki satış oranlarını etkilemiştir. Vatandaşlar bu şartlarda nasıl konut alabilsinler, nasıl konut kredisi çekebilsinler. Piyasalara bakıldığında hangi sektör olursa olsun bir belirsizlik süreci devam ediyor. Birçok yerli ve yabancı yatırımcılar frene basmış durumdadır” dedi.

"Konut faizleri düşerse piyasa yeniden canlanır"

Faiz oranları ve eslasyonun düşmesiyle birlikte piyasaların canlanacağını kaydeden Taflan, “ Enflasyonla birlikte faiz oranlarının yaklaşık olarak yarı yarıya düşmesi durumunda vatandaşın borçlanarak konut alma isteği yeniden canlanabilir. Faizlerin yüksekliği yanında enflasyondaki artış, işsizliğin artması kişi başına gelirin gerçek anlamda düşmesi, geleceğe yönelik beklentilerdeki güven kaybı gibi faktörler de konut satışlarını olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

"İnşaat maliyetlerinin artışı tüketiciye yansımaktadır"

İnşaat maliyetlerinin artması tüketiciye olumsuz yansıdığını ifade eden Taflan, “Piyasaların normale dönüşebilmesi için faiz oranlarının düşürülmesi gerekmektedir. Eğer faiz oranları düşmezse yapıcı firmalar projelerini tüketmekte, satmakta zorlanacak böylece olumsuz tablo hem satıcıları hem de alıcıları olumsuz şekilde etkileyecek. Bu süreçte sıfır dairelerin yanı sıra ikinci el dairelerin satışları da olumsuz etkilemektedir. Devletin alım gücünü yükseltmesi ve sektörü canlı tutması için konut kredi faiz oranları ile düşük ve uzun vadeli kredilerin acilen yürürlüğe girmesini beklerken tam tersi, oranlar hem kamu bankalarında hem özel bankalarda yükselmiş ve de yükselmeye devam etmektedir. Artan maliyetler karşısında inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ayakta durabilmeleri, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların da konut alabilmeleri için acil önlemler alınmalıdır. İnşaat maliyetlerinin artışı haliyle tüketiciye yansımaktadır. Hem maliyet artışı, hem de kredi faiz oranlarının artışı konut almak isteyenleri zor durumda bırakmaktadır. Türkiye'de bir çok inşaat firması yüksek faiz oranları nedeniyle zor duruma düşerken, Trabzon'da bundan etkilenmiştir. Diğer taraftan inşaat maliyetlerine ciddi anlamda zamlar yapıldı ve bu zamlar dikkate aldığımızda müteahhit ve malzeme tedarikçileri zor durumdadır" şeklinde konuştu.