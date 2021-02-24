Trabzon Liman İşletmeciliği Müdürü Ermiş: “Nahcivan koridorunun hizmete girmesi bu bölgenin talihini değiştirecektir”

Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Nahcivan koridorunun hizmete girmesinin bölgenin talihini değiştireceğini belirtti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Limanı'nı ziyaret ederek, Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'den bilgi aldı. Ermiş, Osmanlı döneminde 1900'lü yılların başında bir ticaret şehri olan Trabzon'da 15-16 başkonsolosluk ve konsolosluk bulunduğuna dikkat çekerek, “Nahcivan koridorunun hizmete girmesi bu bölgenin talihini değiştirecektir. İran üzerinden uzun süren yol Nahcivan üzerinden çok kısalacaktır. Umarım Ermenistan'ı yönetenlerin uyum sağlaması halinde Kars Alican Sınır Kapısı üzerinden Erivan Bakü ve Hazar'ı geçerek Aktau veya Türkmenbaşı limanları üzerinden Orta Asya'ya en kısa yoldan ulaşmak mümkün olacaktır. Halen yapımı devam eden Maçka ve Kop Dağı tünellerinin bitmesi halinde sınır kapılarına kış şartlarından etkilenmeden erişim sağlanacaktır. Bu durumda Avrupa ile Asya veya Asya ile Avrupa arasındaki tır taşımacılığı Ro-Ro gemileri ile Trabzon Limanı üzerinden gerçekleşecek olup, liman ve şehrimiz için önemli bir ticari faaliyet ortaya çıkacaktır. Osmanlı döneminde 1900'lü yılların başında bir ticaret şehri olan Trabzon'da 15-16 başkonsolosluk ve konsolosluk vardı. Buna etki eden en önemli faktör, Trabzon limanı ile bulunduğu stratejik konumu itibarı ile önemli bir transit ticaret merkezi konumundaydı. Bizler de geceli gündüzlü memleketimize hizmet sevdasıyla koşturuyoruz. Bizim en büyük lokomotif gücümüz Gümrük Bölge Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı'dır. Biz bir tavanın balığı olarak bu kadar teşkilatın olduğu sahada hiçbir problem yaşamadan yıllardır bu hizmeti birlikte sürdürüyoruz. Liman faaliyetleriyle ilgili ve bağlantılı her kurum liman sahasında bulunmaktadır. Bu durum bizim için önemli bir ayrıcalık ortaya koymaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası 182 liman içinde borsaya açılmış olan Ş. olarak öncelikle 2021 yılında mevziyi koruyarak 2 milyon ton yükün üzerine çıkmayı ve projelere ev sahipliği yapmayı hedeflemekteyiz” dedi.