Trabzon-Mardin kardeşlik köprüsü projesine Hekimoğlu Trabzon FK'dan destek

Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'dan geldi.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ve Yönetim Kurulunun organize ettiği, Trabzon-Mardin Kardeşlik Köprüsü Koordinatörü Ahmet Külekçi'nin destek verdiği Güney Doğu Anadolu gezi programına basın mensupları da katıldı.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, eşleri ve basın mensuplarından oluşan heyet ilk olarak Mardin'e hareket etti. Hekimoğlu Trabzon FK kafilesini Mardin Havalimanı'nda Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, Mardin yöresi halk oyunları ekibinin folklor gösterisiyle karşıladı. Daha sonrası Mardin'in tarihi mekanlarını gezen kafile için akşamda yöreye özgü sıra gecesi düzenlendi.

Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas heyeti ziyaret etti

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Mardin'in Derik İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ile Mardin'de biraya geldi. 11 Kasım 2016 yılında Derik Kaymakamlığı görevini yürüttüğü sırada haince bir saldırı sonrası şehit edilen, aslen Trabzonlu olan Muhammed Fatih Safitürk'ten sonra gönüllü olarak bu göreve atanan Kaymakam Hakan Kafkas'a, Hekimoğlu, kulüp formasını hediye etti.

Şanlıurfa'da Hekimoğlu Trabzon FK-Karaköprü Belediyespor maçını izlediler

Hekimoğlu Trabzon FK heyeti Mardin programının ardından Şanlıurfa'ya geçti. Şanlıurfa'da bulunan tarihi mekanları gezen heyet daha sonra Hekimoğlu Trabzon FK ile Karaköprü Belediyespor arasında oynanan müsabakayı izlediler. 0-0 beraberlikle biten maçın ardından Balıklıgöl turu yapıldı. Spor Toto Süper Ligin 16.haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını da birlikte izleyen kafile daha sonra sıra gecesinde Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan'ın konuğu oldu.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, gecede Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan'a kulüp forma ve atkısını hediye etti. Misafirperverliğinden dolayı Aslan'a teşekkür eden Hekimoğlu, "Spor sayesinde çok geniş dostluklar yelpazesi oluşturduk. Her gittiğim ilde yeni insanlar tanıdık. Uzun yıllar sürecek dostluklar kurduk. Şanlıurfa ve Mardin'de bizleri en iyi şekilde ağırlayan dostlarımıza çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.