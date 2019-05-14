Trabzon Merkez Fen Lisesi Bursa'dan birincilik ödülü ile döndü

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları'nın (Proje Okulları) katılımıyla geçtiğimiz günlerde Bursa'da gerçekleşen III. Ulusal Bilim Kampı'ndan Trabzon ekibi birincilik ödülü ile döndü.

Trabzon Merkez Fen Lisesi III. Ulusal Bilim Kampı'na endüstriyel tasarım alanında katılım sağladı. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Semra Müşra Bektaş, danışmanlığında öğrenciler Sude Civelek ve Kadircan Tüzüner tarafından hazırlanan Yangın Panik Odası (YANPOD) projesi bu alanda Türkiye 1.'si oldu.

Okul Müdürü Tuncay Beşel, yaptığı açıklamada "Dereceye giren tüm projeler TÜYAP Fuar Merkezi´nde organize edilen Science Expo Teknoloji Fuarı´nda 4 gün boyunca sergilenerek binlerce kişiyle buluşturuldu.

132 yıllık tarihe sahip okulumuzda akademik başarıların yanında sportif çalışmalar da yapılmaktadır ve bunun neticesinde 4. Uluslararası Türkiye Açık Kickbox Avrupa müsabakalarında 37 ülkeden 2500 sporcu arasından öğrencimiz Ecren Pulatlı Avrupa 2.'si olmuştur. Bu başarıların yanında proje çalışmaları ile de hem okulumuzu hem de Trabzonumuzu temsil noktasında zirveye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Ortahisar İlçe MEM, İl MEM, Üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.