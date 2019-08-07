Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi 23. dönem mezunlarını verdi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 23. dönem mezuniyet töreni, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, aileler ve emniyet mensupları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, 326 polis adayının eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu hatırlatarak “Burada 326 polis adayının eğitimlerini tamamlayarak vatanına, bayrağına, milletine hizmet yolculuğuna çıkan kahraman evlatlarımızın yeminlerine şahitlik edeceğiz. Çeşitli illerden gelerek Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezimizde 4.5 ay süreyle eğitim aldınız. Bugün mezun olarak giydiğiniz kutsal üniformalarınızla al bayrağımızın dalgalandığı her yerde artık devletimizin ve milletimizin hizmetinde görev alacaksınız. Yapacak olduğunuz meslek zor olmasına karşın bir o kadar da kutsal bir meslektir. Bu mesleği icra ederken milletimizin tarihini ve geçirdiği zorlu süreçler sizin rehberiniz olsun. Tarihimizden ve kültürümüzden güç alın. Millet olarak zor ve bir o kadar da pahalı bir coğrafyada yaşadığımızı biliyorsunuz. Bu yüzden zaman zaman bazı sıkıntılar, zorluklar çekiyoruz. Ülke olarak karşılaştığımız bütün zorlukları ve engelleri sizlerin kararlı mücadeleniz ve milletimizin birliği ile aşacağımızı biliyoruz” dedi

Vali Ustaoğlu dereceye giren öğrencilere diplomalarını ve sertifikalarını verip tebrik etti.