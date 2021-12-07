Trabzon polisi silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün yapılan risk analizi çalışmalarında Erzincan-Sivas karayolunda öncü ve artçı şekilde seyir halindeki 2 aracın narkotik madde ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit etti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri Sivas Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, araçların alınması sağladı. Araçta yapılan aramada 40 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet şarjör ve 475 adet mermi yakalanırken, polis ekipleri tarafından genişletilen çalışmalarda Sivas'ta gözaltına alınan şahıslarla bağlantılı olduğu tespit edilen A.R.Y. isimli kişiye yönelik Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma mahallesinde dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. A.R.Y. isimli kişinin aracını durduran polis ekipleri araçta yaptığı aramada bagaj içerisine ve kolilere saklanmış şekilde 5 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca yakaladı. Trabzon ve Sivas'ta yapılan iki ayrı operasyonda 3 araç içerisinde toplam 45 adet ruhsat tabanca ele geçirilirken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Başta suçun işlendiği tüm vatanımız olmak üzere, Trabzonlu hemşerilerimizin mekan ve zaman kaygısı olmaksızın, huzur ve sükununu etkin, ‘güvenli çevre ve huzurlu toplum' anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla, suç ve suçlulara karşı yürütmekte olduğumuz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.