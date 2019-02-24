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Trabzon Polisi'nden kaçak silah operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri 2 ayrı operasyonda 13 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 55 plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmında, 11 adet el yapımı 9 mm ruhsatsız tabanca ve 11 adet şarjör ele geçirildi. Yine bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında bir şahsın eşyalarında yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız 9 mm Sig Sauer ve Browning marka tabanca ve 26 adet mermi bulundu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten 2 olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgusu sürüyor.

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