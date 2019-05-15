Trabzon sahillerini temizleyip kirliliğe dikkat çektiler

Trabzon'da Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir etkinlik gerçekleştirdiler. Beşirli sahilinde 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yaklaşık iki saatlik bir süre içerisinde 50 poşet çöp toplandı.

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Karayurt “Dünyada sosyal sorumluk genel anlamda 3 konu etrafında toplanmaktadır. Bu konular üçlü sorumluluk olarak ifade edilen Ekonomik, Sosyal ve Çevresel sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Trabzon'daki çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik kapsamında Beşirli sahilinde 2 saat içerisinde, büyük poşet olmak üzere, yaklaşık 50 poşet çöp topladık. Maalesef yine de sahil temizliğini sağlayamadık. Trabzon'da bir çok yerde sahiller çok kirli ve çöplerle dolu. Bu kirlilik Belediyelerin temizleme birimleriyle üstesinden gelinebilecek bir durum değil. Toplum olarak mücadele etmeyle üstesinden gelinebilecek bir durum. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekmektedir. Trabzon'da birçok kişi denizsiz yaşayamayacağını ifade etmesine rağmen, denizin insanla buluştuğu sahillerin bu denli içler acısı durumda olması kabul edilebilir bir davranış değildir. Trabzon sahillerinin hak ettiği değeri bulması, oraların temiz olmasıyla olacaktır” dedi.