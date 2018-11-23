Trabzon sanayi esnafı Çanakkale'ye çıkarma yaptı

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın öncülüğünde 40 kişilik sanayi esnafı Çanakkale'ye gezi düzenledi.

Oda Başkanı Mustafa Pehlivan'ın öncülüğünde 40 kişilik sanayi esnafından oluşan ekip, Çanakkale'ye iki günlük gezi düzenledi. Mustafa Pehlivan, gezinin amacının ülkenin kuruluşunda önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, yaşananları ve şehit mezarlarını yerinde görmek olduğunu belirterek "Atalarımızın bizler için neler yaşadığını her Türk evladının yerinde görmesi gerekir. Esnaf ve sanatkarlar geçmişte olduğu gibi bugün de ahilik anlayışıyla devletinin yanındadır" ifadelerini kullandı.