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Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın öncülüğünde 30 kişilik sanayi esnafı Kıbrıs’ı gezdi.

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makina Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın öncülüğünde 30 kişilik sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi.


Oda Başkanı Mustafa Pehlivan'ın öncülüğünde 30 kişilik sanayi esnafından oluşan ekip, Kıbras'a iki günlük gezi düzenledi. Pehlivan, gezinin amacının Türkiye'nin tarihinde önemli yeri olan yavru vatanın tarihi yerlerini yerinde görmek olduğunu belirterek, "Türkiye için büyük bir öneme sahip olan yavru vatan Kıbrıs'ın tarihi yerlerini yakında görmek ve barış harekatı sırasında büyüklerimizin bu topraklarda verdikleri mücadeleyi yerinde görmek için bu geziyi organize ettik. Atalarımızın bizler için neler yaşadığını her Türk evladının yerinde görmesi gerekir. Esnaf ve sanatkarlar geçmişte olduğu gibi bugünde ahilik anlayışıyla devletinin yanındadır" ifadelerini kullandı.


Pehlivan, geçtiğimiz yıl Çanakkale'yi de ziyaret ettiklerini söyledi.

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