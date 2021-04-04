Trabzon Şehir Hastanesinde çalışmalar sürüyor

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanına yapılacak olan 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesinde devam eden çalışmaları Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile birlikte yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mumcu, "Akyazı'da Trabzon Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor. Fore kazıkları zemin iyileştirmesi çalışmaları yapılıyor. Trabzon Şehir Hastanesi 275 bin metre karelik alan üzerine kurulacak ve 4 bölümden oluşacak. 151 yataklı KVC hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 33 ameliyathane, 236 yataklı yoğun bakım 206 yataklı genel hastane şeklinde hizmet verecek” dedi.

Trabzon Şehir Hastanesinin hizmete açılması ile birlikte şehir merkezinde hizmet veren bazı hastanelerin taşınacağını söyleyen Mumcu, "İlk etapta Numune Hastanesi, Ahi Evren Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ve Kemik Hastanesi'nin Trabzon Şehir Hastanesi bünyesine taşınacağı düşünülüyor. Çünkü bu hastanelerimiz teknolojik anlamda eski durumda kaldılar maalesef. Odaları yetersiz kalıyor, hasta konforu açısından gerçekten çok sıkıntılı durumdalar. Sınırları da aşarak bölgemize hizmet verecek olan çok güzel bir proje olacak inşallah. Yüklenici firma ile 750 günde inşallah hastanemizi bitirip hizmete açmayı planlıyoruz. Allah bir zeval vermezse iki yıl sonra inşallah hastanemiz Akyazı'da yükselecek” ifadelerini kullandı.

"Uluslararası standartların üzerinde olacak"

Trabzon Şehir Hastanesinin hasta sağlığı ve konforu açısından yüksek standartlarda olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mumcu, “Yeni yapılacak olan hastane oldukça konforlu ve rahat olacak. Tek kişilik odalar, tuvaleti banyosu ile oldukça konforlu bir hastane şeklinde tasarlanmış. Merkezi iklimlendirme sistemi ile birlikte son derece çağa ayak uyduran bir hastane olarak uluslararası standartların üzerinde olacak ve hastalarımızın kullanımına sunulacak” diye konuştu.

Trabzon Şehir Hastanesinin bölge için bir elzem olduğunu vurgulayan Mumcu, “Özellikle pandemi sürecinde ne kadar çok hastaneye ihtiyacımız olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu hastaneler yapılırken olumsuz algılar yapıldı ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri görüşlülüğü ile gerçekten bu şehir hastanelerine ne kadar çok ihtiyaç olduğu bu dönemde ortaya çıktı. Nüfus bir yandan artıyor hastalarımız daha rahat bir hastane ortamı istiyor. Gerçekten o anlamda vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak çok büyük bir hizmet alanı oluşturacak ve aynı zamanda burada yapılan bu hastane ile çok büyük bir istihdam alanı da oluşacak şehrimiz için. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kıymetli Bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.