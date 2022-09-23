Trabzon şehir merkezi seyir terasından seyredilecek

TRABZON (İHA) – Trabzon'un Ortahisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapımı devam eden, ‘Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terası Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Projeyle ilgili beraberindeki AK Parti Milletvekili Salih Cora'yı bilgilendiren Başkan Genç, şu ana kadar projenin yüzde 70'lik kısmını oluşturan 700 metrelik yürüyüş yolunun tamamlandığını dile getirdi. Projenin gezinti, yürüyüş, seyretme, yeme ve içme ünitelerinden oluşacağını ifade eden Genç, “Şehrimizin en hâkim, en seyirlik noktalarından biri olan Boztepe'yi seyir terası projesiyle taçlandırıyoruz. Adeta altın gerdanlık mahiyetinde bir projeyle Boztepemizin değerine değer katıyoruz. Projemizi 5000 m²'lik bir yüzey alanında hayata geçiriyoruz. Toplam uzunluğu yaklaşık 1 km olacak. Böylece Boztepemiz şehrimize gelen turist ve ziyaretçilerin yanı sıra hemşehrilerimizin de en çok rağbet edeceği bir mekân olacak. Kızlar Manastırı'ndan başlayan ve doğu yönüne doğru uzanan yaklaşık olarak 1 km uzunluğundaki seyir terası ve gezinti yolumuz yürüyüş, seyir, oturma ve dinlenmeyle birlikte yeme içme ünitelerinin bulunduğu çok fonksiyonlu içeriklere sahip bir proje olacak” dedi.

“Bir ahşap biri cam iki adet teras yapılacak”

Başkan Genç, yürüyüş platformunun 3 metre genişliğinde, 2 adet kent balkonunun ise 20 metre genişliğinde olacağını ifade ederek “Projemizi doğal yüzey üzerinde kazı dolgu en az yapılacak şekilde yerden her noktada en az 20-30 cm yükseklikte çelik ayaklar üzerinde inşa ediyoruz. Bu ayaklar üzerinde ahşap yürüyüş platformu inşa edilecek. Yürüyüş platformumuzun genişliği 3 metre, seyir balkonlarında ise genişlik 20 metreyi buluyor. Yine projemiz içinde 2 adet kafeterya, biri cam, biri de ahşap kaplama olacak iki adet de teras yapılacak. Seyirlik alanı en güzel olan yerlerde 2 adet ahşap kent balkonu inşa edilecek. Balkonlarımızda kamelya, salıncak, ahşap döşemeli oturma alanları ve yeşil alanlar olacak. Cam teraslar hariç tüm yüzeyler ahşap kaplama yapılacak. Projemizin bütün ünitelerini dinlenme, gezinti ve seyretme ağırlıklı olarak tasarladık” diye konuştu.

Başkan Genç, projenin yıl sonuna kadar tamamlanıp hizmete açılacağını sözlerine ekledi.