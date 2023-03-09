Trabzon şehre gelen depremzedelere iş olanağı sağlamak için harekete geçti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 45 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği 2 ayrı deprem sonrası Trabzon'a gelen 18 binin üzerindeki depremzede aileler için Trabzon Valiliği barınma, yeme-içme ve sosyal desteklerinin ardından şimdi de bu depremzedelere iş olanağı sağlamak için harekete geçti. Trabzon Valiliği'nde bu konuyla ilgili toplantıya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, ilgili kurum ve bankaların müdürleriyle diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda deprem bölgesindeki illerden Trabzon'a gelen kişilerin iş kurması, iş yeri açması ve bu konuda sağlanabilecek kredi destekleriyle ilgili konular görüşüldü.

Öte yandan İŞKUR'a bugüne kadar deprem bölgesinden gelen yaklaşık 800 kişinin 200'e yakın iş kolunda iş aramak için başvurduğu, İŞKUR haricinde TTSO başta olmak üzere STK'lara da çok sayıda iş başvuruları olduğu öğrenildi.