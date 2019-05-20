Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda koltuk bir oyla değişti

Trabzon Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın yapılan 23. Olağan Genel Kurulu sonrasında seçimi 1 oy farkla Mehmet Pehlivan ve grubu kazandı.

Oda binasında 494 üye Mehmet Pehlivan, Mustafa Alkan ve Hüseyin Aygün'ün adaylığı için oy kullanırken, 3 oy geçersiz sayıldı. Oy sayımı sonrasında Mehmet Pehlivan ve grubu 224 oy, Mustafa Alkan ve grubu 223 oy alırken, Hüseyin Aygün ve grubu 44 oyda kaldı. Seçim sonuçlarına göre Mehmet Pehlivan ve grubu ilk sırayı alarak yönetimde 3 üye, Mustafa Alkan ve grubu 2 üye olarak yönetime girdi. 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim kurulu Mehmet Pehlivan, Köksal Uzun, Recep Çağlar, Mustafa Alkan ve İlter Alemdaroğlu'ndan oluştu.

Seçimlerde birinci olarak çıkan Mehmet Pehlivan, yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının Trabzon'a ve meslek camialarına hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak “Seçim sürecinde birlikte, inançla, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma ve tüm üyelere teşekkür ediyorum. 3 yıllık görev süresi içerisinde tüm üyelere eşit mesafede, adaletli, katılımcı bir anlayışla sorunları çözmeye çalışacağız. İlimizdeki paydaş gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, organize çalışmalar yürüteceğiz. Seçimlerimizin kaybedeni yok. Kazananın meslek camiası ve meslektaşlarımız oldu. Üyelerimize layık olma bilinciyle yeni ufuklar açmak için bayrağı devraldık” dedi.

Öte yandan 1 dönemdir oda başkanlığını yapan mevcut başkan Ahmet Demir seçim öncesi aday olmamıştı.