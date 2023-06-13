Trabzon-Soçi feribot seferlerine gemi engeli

Trabzon'dan Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kentlerinden olan Soçi'ye 9 yıl aradan sonra 1 Mayıs'ta başlaması planlanan feribot seferlerinin aranan özelliklere sahip uygun gemi bulunamadığı için başlayamadığı öğrenildi.

Trabzon'dan 1992-2008 yılları arasında yoğun olarak yapılan, 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de deniz yolculuğuna ilginin azalması ile 2014 yılında tamamen kaldırılan Trabzon-Soçi feribot seferlerinin 1 Mayıs 2023 tarihinde yeniden başlaması planlanıyordu. Konuyla ilgili Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası girişimlerde bulunarak feribot seferleri için gerekli izinleri alırken, Soçi-Trabzon arasında hizmet verecek 300 yolcu, 200 otomobil, 6 otobüs ve 12 adet de dökme yük kapasiteli bir gemi arayışına başlanılmıştı. Ancak söz konusu özellikleri sahip ne yurt içinden ne de yurt dışından bugüne kadar gemi tedarik edilemedi. Gemi arayışlarının sürdüğü öğrenilirken, geçen 1,5 aylık süreye rağmen bir gemi bulunamadı.