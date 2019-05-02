Trabzon su ürünleri ihracatında yıllık 100 milyon doları hedefliyor

Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve TTSO Meclis üyesi İlker Yıldırım, somon üretiminde Türkiye'nin 1 numarası olan Trabzon'un şu anda 6 bin ton olan yıllık somon üretimini 20 bin tona, yıllık ihracat rakamını ise 100 milyon dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

2018 yılında Türkiye'de 630 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığını ve bunun 325 bin tonunun yetiştiricilikle elde edildiğini vurgulan Yıldırım, “Doğal avcılık miktarı düşerken su ürünleri üretiminde ciddi bir artış var. Ülkemizdeki su ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 80'i Ege bölgesinde levrek, çupra ve iç sulardaki alabalık üretiminden oluşmaktadır” dedi.

Son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde somon üretiminde artış olduğunu ifade eden İlker Yıldırım, “Dünyanın değişik ülkelerinden de çok ciddi talepler oluyor. Bölgemizde 60 adet irili ufaklı balık üretim çiftliği var. Bunların toplam proje kapasiteleri 15 bin ton civarındadır. Özellikle son iki yıldan beri Karadeniz'deki somon balığının yaklaşık yüzde 80'i Japonya başta olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. En son Amerika'ya da numuneler gönderdik. Çok ciddi talepler var. Çünkü somon çok değerli bir protein kaynağı. Ülke olarak Avrupa'ya ihraç ettiğimiz tek hayvansal protein ürünü balıktır. Japonya'ya da gıda maddesi satabilmek çok kolay değil. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen Japon firmaları da var. Yeni yetiştiricilik alanları açılmasıyla ilgili bakanlığımızla da görüşüyoruz” diye konuştu.

2019 yılında Trabzon'da 6 bin ton somon üretimi yapılmasının planlandığını ifade eden Yıldırım, “Ordu bin 500 ton, Samsun da bin ton civarında üretim yapıyor. Trabzon'da ilave destekler ve yatırımlarla birlikte hedefimiz 5 yıl içinde 20 bin ton yıllık üretime kapasitesine çıkmak. Bu da tamamı ihracata giden bir üründe yaklaşık 100 milyon dolarlık döviz girdisi demektir. Ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Balıkta da KDV oranı et ve tavukta olduğu gibi yüzde 1'e düşürülsün”

Sektör olarak yetkililerden taleplerini sıralayan Yıldırım, “Özellikle yurtdışına ihraç edilen balıklarla alakalı vergiler gerçekten sıkıntılı. Tavuk, büyükbaş hayvan ve balıkçılıkta toptan üretimde sadece balıkta KDV oranı yüzde 8. Tavukta ve ette yüzde 1 olarak uygulanıyor. İki yıldır bu oranı düşürmek için uğraşıyoruz. İç piyasada tüketimin artması için de KDV oranının düşmesi çok önemli. İnşallah odamızın da desteğiyle bunu kısa zamanda çözeriz. Ayrıca TTSO ile yürüttüğümüz UR-GE projesi kapsamında su ürünleri üretimini çok daha iyi yapan Norveç, Şili, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelere teknik inceleme ziyaretlerimiz olacak. Somonun en büyük pazarı olan Japonya'da da incelemelerde ve pazar araştırmalarında bulunacağız. Karadeniz bölgesinde Rusya'ya ihracat izni olan hiçbir tesis yok. Yıllardır bakanlığa başvurular yapılmış ancak Rusya'dan kaynaklanan sorunlardan dolayı bu izinler çıkmıyor. Biz burada balığı işliyoruz başka bölgelerdeki firmalar vasıtasıyla Rusya'ya gönderiyoruz ve o firmalara çok ciddi paralar ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Somon üretiminde gelecekte Trabzon'un daha büyük önem kazanacağını ifade eden Yıldırım, “Levrek ve çupra Akdeniz balığı ve bunu dünyada tüketen Avrupa ülkeleri ve Amerika var. Uzakdoğu'ya satılmıyor. Yani üretim bir yere kadar gelse de bunu satma şansın yok. Ama somon öyle değil. Dünyada her ülkeye girebilecek bir ürün. 5 yıllık hedefimiz 20 bin ton ama buna daha kısa zamanda ulaşmak için bakanlıklara farklı destekler verilmesi için girişimlerimiz var” dedi.