Trabzon tanıtım günlerinde Akçaabat Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü

İstanbul Yenikapı etkinlik alanında 3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen Trabzon'un Fethinin 558.Yıldönümü kutlamaları ve Trabzon Tanıtım Günleri etkinlikleri sona erdi. Etkinlikte Akçaabat Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul'da 11. kez düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri sona erdi. Akçaabat'ın tarih kokulu Ortamahalle'sini İstanbul'a taşıyan Akçaabat Belediyesi'nin standı yoğun ilgi görürken, horunun sert, hırçın, dik ve kararlı hallerini, figürleri ve ayak sesleriyle anlatan Akçaabat Belediyesi Halk Oyunları ekibi ise sergiledikleri horonla izleyenlere görsel şölen sundu. Fuar alanına kurulan stantta misafirlere Akçaabat'ın yöresel simgesi haline gelen un helvası ikram edildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İstanbul Trabzon Günleri'nde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Ekim, “Akçaabat; kültür, sanat, turizm ve spor şehridir. Şehrimizi ileri noktalara taşımaya gayret ediyoruz. Akçaabat'ın adını markalaştırmak ve ülke genelinde bilinirliğini arttırmak için çeşitli illerde düzenlenen tanıtım organizasyonlarını çok önemsiyoruz. Akçaabat'ı horonuyla, davuluyla, zurnasıyla, tarihi Ortamahalle'siyle, un helvasıyla, sıcak kanlı ve samimi misafirperverliğiyle gittiğimiz her yere taşıyoruz. Memleket sevdalılarının memleket hasretlerini bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. Tanıtım organizasyonları şehrimizin turizmi açısından da oldukça faydalı oluyor. Standımızda Akçaabat'ı, Trabzon'u tanıyan yerli turistleri şehrimize çekiyoruz. Biz, belediye olarak hizmet aşkıyla çalışıyor; insan odaklı hizmet üretiyoruz. Tüm kadrolarımıza profesyonel işler çıkarıyoruz. Belediyecilik sadece şehri imar etmek değildir. Belediyecilik aynı zamanda kentin kültürel hayatını canlı tutmak ve yenilikleri yakından takip ederek şehre uyarlamaktır. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda gönül belediyeciliğini benimseyerek vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle, memleket sevdalılarımızla gittiğimiz her yerde samimi sohbetler ediyor; onları dinliyor ve onlarla gönül bağı kuruyoruz. Bizler, şehrimizi imar etmekle, sosyal ve kültürel hayatını canlı tutmakla, şehrimize yenilikler kazandırmakla, vatandaşlarımızın gönüllerini kazanmakla yükümlüyüz. Bunu en iyi şekilde başarmak için elimizden gelen gayreti göstermekte çekimser davranmıyoruz. İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günlerinde memleket hasreti çekenlerin hasretini dindirebildiysek, vatandaşlarımızı hoşnut edebildiysek ne mutlu bize. Bu doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesidir. Şehrimizi her yönüyle tanıtmaya çalıştık. Herkesi Akçaabat'ı görmeye, Akçaabat'ın her köşesini gezmeye ve tanımaya davet ediyoruz” dedi.