Trabzon TOHM'dan madalya ambargosu

Samsun'da yapılan Ümit Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına 6 sporcu ile katılan Trabzon TOHM ekibi, 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

48 kiloda Melek Yamak, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda da Esmanur Koç'un şampiyon olduğu turnuvada 54 kiloda Tuğçenaz Sürmeneli ile 60 kilo da kg Cansu Çakır'ın bronz madalya kazandığını kaydeden antrenör Cahit Süme, öncelikli hedeflerinin olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu ve bu yolda son derece emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Trabzon Kamp Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren sporcuların sürekli gelişim halinde olduğunu gözlemlediklerini ve buna çok sevindiklerini kaydeden İl Müdürü Birdal Öztürk, “Çok başarılı, karakterli, yetenekli ve çalışmayı çok seven gençlerimiz var. Yakın gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphemiz yok. Önümüzdeki ay yapılacak olan Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası ile mart ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesinde de Trabzon TOHM sporcularından madalyalar bekliyoruz. Bu şampiyonalar öncesinde antrenörlerimiz ve sporcularımız yoğun bir çalışma temposuna girdiler. Madalya ambargosunu sürdüreceklerine inanıyoruz” dedi.