İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon Toptancı Balık Hali son yılların en durgun dönemini yaşıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Balık Hali, son yılların en durgun dönemini yaşıyor.

Balık Haline genellikle kıyı balıkçıların avladığı az miktarda mezgit, istavrit ve barbun gibi balık çeşitleri gelirken, sabahın erken saatlerinde balık almak için gelen çok sayıda esnaf balık alamadan geri dönmek zorunda kalıyor.


Denizlerde av sezonunun sona ermesine 1 aydan az bir süre kalmasına rağmen tezgâhlarda hamsi başta olmak üzere çoğu balık çeşidi pek görülmüyor.


Balıkçılar artık sezon sonuna doğru yaklaşıldıkça balık miktarının azalmasının normal olduğunu belirtirlerken, Trabzon Toptancı Balık Hali'ne genellikle kıyı balıkçıların getirdikleri balıklar mezat usulüyle alıcısını buluyor.


Balık Haline bugünlerde büyük tekneler hamsi başta olmak üzere pek balık getirmezken tezgahlarda genellikle kültür balıkları yer alıyor.


Öte yandan balıkçılar yaklaşık 10 yıldır bugünlerdeki kadar bir durgunluk yaşamadıklarını belirtirlerken, artık kültür balıklarına ağırlık verdiklerini ifade ettiler

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.