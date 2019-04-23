Trabzon turizmde Cezayir pazarına açılıyor

Cezayir'den gelen yirmi seyahat acentesi ile bir toplantı gerçekleştiren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Özcan İlarslan, Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi için Cezayir'in yeni bir pazar olabileceğini belirtti.

Cezayirli turizm ve seyahat acenteleri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda işbirliği toplantısı yapıldı. Toplantıya TTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özcan İlarslan, yönetim kurulu üyeleri Murat İskender, Güven Küçükosman, TTSO Meclis Üyesi ve Kuzey Afrika Komisyonu üyesi Ahmet Kazaz, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu ile Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Cezayirli turizm seyahat acentesi temsilcileri Kudos Turizm rehberliğinde Çal Mağarası, Sera Gölü, Uzungöl, Ayder gibi tatil yerlerinin yanı sıra Kemeraltı, Kunduracılar caddesi ve Forum gibi ticaret merkezlerini gezdi, çeşitli otellerde incelemelerde bulundu. TTSO'da yapılan toplantıda TTSO proje ofisi uzmanı Zafer Ertem Onetrabzon, ExploreTrabzon ve eko turizm projeleri ile Trabzon turizmi hakkında özet sunum yaptı. Misafir turizm ve seyahat acenteleri ise ziyaret izlenimleri ile Cezayir ve Trabzon arasında turizm sektöründe işbirliği alanları hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

TTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Özcan İlarslan, Cezayir'den gelen turizm ve seyahat acenteleri ile yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında turizm hareketinin başlamasını beklediklerini ifade etti. İlarslan, “Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen HİSER Projesi kapsamında sektör temsilcilerimizin önerisi ile Cezayir hedef pazarlarımız arasına alınmıştı. Cezayir'den gelen turizmci misafirlerimiz Trabzon'u çok beğendiklerini ifade ettiler. Önümüzdeki günlerde bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi adına HİSER Projesi kapsamında Cezayir'de bir turizm fuarına katılmayı ve sektör üyeleri arasında ikili işbirliği görüşmelerinin yapılmasını sağlayabiliriz. Çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz” dedi.

Özcan, Türkiye'ye vize başvurusunda bulunan 18-35 yaş arasındaki Cezayirlilerin sorun yaşadığını, bu konuda da resmi kurumlar nezdinde girişimde bulunulacağını vurguladı. Toplantının sonunda Kudos Travel Turizm'den Fikriye İlyaz, Tilya Resort Otel Genel Müdürü Deniz Gencer ile Mejdub Travel temsilcisi Mounir Derrar'a ziyaretin anısına oda plaketi sunuldu.