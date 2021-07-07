Trabzon Ulaşım Master planı çalışmaları masaya yatırıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun önem verdiği projeler arasında yer alan ve şehrin ulaşım sorununu çözüme kavuşturacak olan Ulaşım Master Planı kapsamında Mevcut Durum Değerlendirmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Trabzon'da bir ilki daha gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesinin uzun süredir üzerinde çalıştığı Ulaşım Master Planı 1. Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya 17. Komando Tugay Vekili P. Alb. Cem Karoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, daire başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalıştayda yaptığı konuşmada, “Şehrimizin en önemli meselelerden bir tanesi ulaşım. Bunu biliyorum çünkü tüm anketlerde ilk 3 sorun içinde ulaşım yer alıyor. Dolayısıyla Büyükşehir olarak bizim de öncelikli işlerimizden, uğraş alanlarımızdan birini ulaşım oluşturuyor. Yaklaşık 2.5 yıldır Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle ve diğer kurum kuruluşlarımızla beraber hakikaten ulaşım alanında çok önemli çalışmalara start verdik” dedi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Kanuni Bulvarı, güneyden gelen yolun sahil yoluna bağlanması çalışması devam ediyor. Bütün ekonomik zorluklara rağmen Kanuni Bulvarı'nda hiçbir gecikme ve aksama olmadan o çalışma gerçekleştiriliyor. Hedef 2021 sonunda Bahçecik, 2022 sonunda da Çukurçayır tarafını bitirmek olacak. Bir diğer mesele ise güneyden gelen yolun sahile bağlanması konusu. O konuda da bayağı bir mesafe kat ettik. Şu anda tünellerle yarısını geçtik. İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Ve güney yolu biliyorsunuz o Değirmendere'deki tıkanmanın esas sebebidir. Dolayısıyla bu tamamlandığında Değirmendere de büyük oranda rahatlama sağlanacak” diye konuştu.

“Tek elden yönetilecek”

Ulaşımla alakalı olarak yol ve cadde düzenlemelerinin rutin olarak devam ettiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Öte yandan Ulaşım Hizmet Binamızdan bahsetmek isterim. Göreve başladığımızda toplu ulaşım sisteminin tek elden yönetilmesi sistemi yoktu. Tabii ki birçok şehirde Ulaşım Harekat Merkezi adıyla ulaşımın tek elden yönetildiği merkezler var. Moloz'da ulaşım alanında çok modern bir bina inşa ettik. Yakında orası faaliyete geçecek. Sadece Büyükşehir'in otobüslerini değil, dolmuşların da tek elden yönetilebileceği, denetlenebileceği bir yapıyı oluşturmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terminal ihalesi bu ay içerisinde yapılacak”

Şehrin çok önemli ihtiyacının yeni otoparklar olduğunu da belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu durum Ulaşım Master Planı çalışmalarında ortaya çıktı. Bunun için otoparklarımızın yapımına süratle devam ediyoruz. Yeni otobüsler bizim için önemliydi. Yeni otobüs filomuz, ihtiyacı karşılayacak durumda değildi. Geçtiğimiz yıl 20, bu yıl da 10 otobüs aldık. Eskimiş otobüsleri çekmek suretiyle kalitemizi konforumuzu artırmış olacağız. Terminal binasıyla alakalı süreç devam ediyor. Terminal binasında karşılaşılan bir sorun oldu. Bu ay içerisinde yeni ihale yapacağız. Çok daha modern ve estetik bir otobüs terminalini şehrimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.

“Maraş caddesi için tüm kesimlerle istişarede bulunduk”

Kahramanmaraş Caddesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Zorluoğlu, “Maraş Caddesi için tüm kesimlerle bir araya geldik ve istişarede bulunduk. Bize Ulaşım Master Planı'nın böyle bir faydası oldu. Bilimsel anlamda geçerli veriler var. Simülasyonlarla Maraş Caddesi'nin kapatılması halinde alternatifler ne olabilir diye gördük. Şehrimiz adına çok ciddi bir sorun oluşturmayacağını tespit ettik. Bu yıl içinde üstyapısı tamamlanması suretiyle Maraş Caddesi'nin 400 metrelik kısmını bütünüyle yayalaştırıyoruz. Acil durumlarda, akşamdan sabaha kadar belli saatlerde lojistik için yol bırakacağız. Render olarak yeni halini paylaştık. Ancak bu bizim nihai projemiz değil. İlgili STK'ların fikirlerini alarak projeye son şeklini vereceğiz. Trabzon'a yakışır bir hale gelmesini sağlayacağız. Cephe sağlıklaştırma çalışması yapmak şekliyle Meydan'a bağlanan 3 caddeyi estetik anlamında göze hoş gelen merkezlere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“Güney çevre yoluna kazma vuruluyor”

Güney çevre yolunun Trabzon için olmazsa olmaz olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Dün Karayolları Bölge Müdürümüzle beraber proje ekibi ile beraber değerlendirme toplantısı yaptık. Trabzon'un ulaşım denilince en önemli vizyon projelerinden birisi Güney Çevre Yolu. Trabzon için olmazsa olmaz. Diğer tüm tedbirler pansuman tedbir sayılır. Esas meseleyi çözecek olan Güney Çevre yoludur. Bu manada Milletvekillerimizin büyük gayretleriyle beraber Bakanımız da destek verdi. Akçaabat Akçakale'den başlayarak Trabzon Bahçecik'te nihayetlenen birinci etabı ihale edildi, çalışmalar başladı. Dün de ikinci toplantısını yaptık. Çok yakında Trabzon Güney Çevre Yolu'na kazmayı vuracağız. Bu konuda Güney Çevre Yolu'nu sahiplenen herkesi gönülden tebrik ediyoruz. Bu tek başına yapılacak iş değildi” diye konuştu.

Genç'ten Zorluoğlu'na teşekkür

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yaptığı konuşmada, “Ortak aklı öne çıkararak bir büyük meseleyi değerlendirmek ve çözümler üretmek adına buradayız. Seçim esnasında Başkanımızla ilk programımızda Maraş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin trafik sorununu konuşmuştum. Başkanımız bu caddelerimizi ismen programına almıştı. Sayfalara bırakmayarak hayata geçirmek adına çözümler üretmek çok çok önemli. Ulaşım planlamasında meydanlar oluşturan kısmın yayalaştırılması adına örneklik teşkil etmesi açısından Maraş Caddesi'nin yayalaştırılması ve Gazipaşa Caddesi'nin kararını veren Başkanıma burada çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ekim, ulaşım sıkıntılarını dile getirdi

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de, “Ulaşım Master Planı'nı değerlendiriyoruz. İlimiz için ve Akçaabat için de çok önemli olan bir çalışma. Özellikle Akçaabat geçişi, yaşadığımız sıkıntılarımız belli. Şehir içindeki otopark ile sıkıntılarımız belli. Şehir içindeki trafik yönlendirmesi ile ilgili sorunlar belli. Bunların önünü açabilecek çalışmanın içindeyiz. İlçemizin de sorunlarını bu planla çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Bayraktar ise “2024 hedefli Trabzon Master Planı çalışmamızı Şubat 2021 itibarıyla emin adımlarla başlatmış bulunmaktayız. Çalışma kapsamında verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, ulaşım modelinin oluşturulması, sorunların, yetersizliklerin belirlenmesi. İlimizde yürütülen altyapı çalışmaları devam ederken Maraş Caddesi'nin kapanması gündeme gelmiştir. Tüm paydaşların görüşleri alınarak yayalaştırılması son noktaya gelmiştir. Bu süreçte yüklenici firma tarafından Ulaşım Master Planı oluşturulup alternatifler belirlenmiş ve alınacak kararlar hazırlanmıştır” dedi.