Trabzon Üniversitesi öğrencileri ‘Mutlu Çocuklar İçin' sloganıyla köy okullarına destek oluyor

Trabzon Üniversitesi (TÜ) Fatih Eğitim Fakültesi öğrencileri, köy okullarına ‘Mutlu Çocuklar İçin' sloganıyla maddi destek kampanyası başlattılar.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileri, ‘Mutlu Çocuklar İçin' sloganıyla, yardıma ihtiyacı olan köy okullarına maddi manevi desteklerini içeren kampanya başlattılar.

Proje koordinatörü, TÜ öğretim üyesi Dr. Yasin Öztürk, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sosyal duyarlılık vurgusuyla öne çıkan bu projede, üniversite öğrencilerinin katkılarından faydalanarak çocukları mutlu etmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, daha önce kendileri gibi aynı üniversitede öğrenci olup mezun olan öğretmenlere ulaştılar. Okullarındaki ihtiyaçları belirleyip, gerekli yardımlar için gönüllülerle iletişime geçtiler. İlk adım olarak Trabzon, Yomra ilçesine bağlı Çamlıyurt İlkokulu anasınıfı belirlendi. Öğrenciler, kendi çevrelerinden topladıkları kırtasiye malzemeleri, sandalye ve oyuncakları ihtiyaç sahiplerine bizzat kendileri ulaştırdı. Projeyi öğrencilerimizin özverili ve yardımsever çalışmalarıyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje ekibi öğrenciler adına konuşan Hümeyra Yılmaz ise, “Yaptığımız bu yardımla çok mutlu olduk ancak daha gülümsemesi gereken birçok çocuk var. Onlara da ulaşıp yardımlaşma ve paylaşmanın mesafe ve engel tanımadığını herkese göstermek istiyoruz. Bizler, geleceğin öğretmenleri olarak el ele verdiğimizde her türlü olumsuzluğu yeneceğimize yürekten inanıyoruz. Yardım kampanyamız, başka okullarla devam edecek. Bizlerden maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen herkese, özelikle projemize rehberlik eden Hocamıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek çocukların eğitimine ve mutluluğuna katkı sunmak isteyen herkesi ‘El Ele, Mutlu Çocuklar' projesine destek vermeye davet etti.