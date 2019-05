Trabzon Vakfıkebir İşadamları (TVİT) Topluluğu anneleri unutmadı

Vakfıkebir'de bir otelde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta, Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, Okul Müdürü Cemile Kahyaoğlu, TVİT üyeleri, öğretmenler, özel sınıf öğrencileri ve velileri katıldılar.

“Siz değerli annelerimiz unutmadık ve hiçbir zaman unutmayacağız”

TVİT üyelerinin sözcüsü Murat İslam, yaptığı konuşmada “Bugün burada Anneler Günü nedeniyle yapmış olduğumuz programa, çocuklarınızın siz annelerine bir hediyesidir. Bizler de iş adamları olarak bu hediyelerine bir aracı olmaktır. Siz değerli annelerimizi unutmadık ve her zaman yanınızda olduğumuzu hissettirmek istedik. Bu amaçla okulumuzla yaptığımız istişare sonucunda en uygun zamanı ayarlayarak sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu, arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum. Kısa adı TVİT olan Trabzon Vakfıkebir İş Adamları Topluluğu 11 kişiden oluşan işlerinde başarılı olmuş, markasını ve faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında devam ettiren arkadaşlarımızdır. Trabzon'da ilk 100'de 4 firması bulunan 500 kişi den fazla iş imkanı sağlayan ilçemizde ayrılmayarak özel hayatını da burada devam ettiren bu arkadaşlarımız, iş hayatındaki aktif özelliklerini sosyal hayatında da göstererek ilimizde ve ilçemizde birçok kişiye örnek olmuştur. TVİT'in hiçbir ticari faaliyeti, siyasi bir düşünce üzerine değil. Herkesin farklı sektörlerdeki iş hayatı gibi, farklı düşünce ve görüşlerin oluşturmuş olduğu bir topluluktur. Ortaklıkların bile zor yürüdüğü bu coğrafyada 5 yıldan beri bunu sağlayan arkadaşlarıma sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Belli bir kural ve kaidesi bulunan bu topluluğun, aidat sistemi üzerine yürüyen ekonomisi, Her hafta cumartesi günü kahvaltı programıyla alınan karalar doğrultusunda, konu konuklar, gündem, yapılacak olan organizasyonlar belirlenir. Bu vesileyle yüzlerce örgenciye burs imkanı, başarılı sporcularımıza desteklemek, okullara ve öğrencilerimize de bir nebzede olsa desteklerimiz olmuştur. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Ahmet Uzun, Ahmet Kamburoğlu, Alper Gürdal, Bilal İslam, Cemil Albayrak, Gürbüz Kamburoğlu, Hayrullah Garip, Recep Bayraktar, Yaşar Alış, Yasin Karadeniz ve Murat İslam. Bu organizasyonu gündeme getiren arkadaşlarıma, gerçekleştirilmesinde çok emeği olan Ayşe Birinci öğretmenimize ve müdürüne çok teşekkür ederiz. Anneler günümüz kutlu olsun. Katılımlar için çok teşekkürler” dedi

Okul Müdürü Cemile Kahyaoğlu yaptığı konuşmada, “Özel öğrencilerimiz ve özel annelerimiz için Vakfıkebirli İşadamlarımızdan oluşan TVİT topluluğu olarak sizlerin buraya gelmesinde ve yaşam ortamlarınızdan bir nebzede olsa uzaklaşıp kendinizi özel hissetmeniz için sizlere vermiş oldukları fırsattan dolayı öğrencilerim ve velilerim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizler yerel yöneticiler olarak siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ise yaptığı konuşmada, “Öncelikli olarak bizlerle sizleri buluşturan, bu güzel ortamı hazırlayan işadamları topluluğu TVİT üyelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu topluluktaki işadamları Vakfıkebir'de oturuyor ve iş yerleri bu ilçede. İstisnama çok büyük katkıda bulunuyorlar bu çok önemli. Bizlerde kendilerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda onlarda bizlere sahip çıkıyorlar. Eğer birbirimizi sahiplenirsek Vakfıkebir'in geleceğine sahip çıkmış oluruz ve ilçemizi daha güzel inşa etmiş oluruz. Bizler yerel yöneticiler olarak siz değerli öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bu özel günde özel annelerin anneler gününü kutluyorum. Ben tekrar bu ortamı hazırlayan değerli işadamlarımızdan oluşan TVİT üyelerinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu öğrencilerimizle eğitim aldıkları süre içerisinde sık sık bir araya geliyoruz”

Vakfıkebir İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta da konuşmasında “Burada METEM'de eğitim gören özel öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizle eğitim aldıkları süre içerisinde sık sık bir araya geliyoruz. Kendilerini takip ediyoruz ve gerçekten eğitim öğretim anlamında güzel şeyler kazanıyorlar. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek ve hayata kazandırmak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteren başta okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu hayatta çeşitli vesilelerle biz insanlar çeşitli sınavlara tabi oluyoruz. Bu özel çocuklarımızla ilgilenen değerli annelerimiz sizler de bu özel çocuklarımızla olan sınavdan başarı ile çıkacaksınız ve bunun ödülünü öbür dünyada alacaksınız. Türkiye de 9 milyon civarında engelli insan yaşamaktadır. Bunların hayata katılmalarını sağlamak, iş bulmalarına yardımcı olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak biz devletin ve yerel yönetimlerin görevidir. Bu çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri devletimiz alıyor. Bu gün burada bu güzel ortamda bir araya gelmemize vesile olan İşadamları topluluğumuz olan TİVİT üyelerine teşekkür ediyorum. Bu ilçeye değer katıyorlar. Böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonla birlikte bizleri bir araya getirdiler” ifadelerini kullandı.