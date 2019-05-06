Trabzon Valiliği'nde turizm toplantısı

Toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; turizmin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca turizmin daha ileri seviyelere taşınması için nelerin yapılması gerektiği üzerinde durulurken; turizm alanı ilan edilen yerler, yaylaların statüsü, turizm alanları ve merkezleri, kültürel varlıklar, tabiat parkları, milli parklar, mesire yerleri, doğal SİT alanları ve mağaralar gibi turizm envanterleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Turizmin her açıdan geliştirilmesi için hep birlikte gayret gösterdiklerini ifade eden Vali Ustaoğlu, “İlimiz kültürel değerler ve doğal zenginlikler bakımından son derece önemli bir potansiyele sahip bir ildir. Bu bakımdan ilimize Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde misafirler geliyor. Yerli ve yabancı turist sayısında önemli artışlar var. Gerek turizm altyapısı gerekse konaklama ve ağırlama konularında misafirlerimizin memnuniyeti bizim önceliğimizdir” dedi.

Toplantıda İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, turizm alanlarıyla ilgili bir sunum yaptı.