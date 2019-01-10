Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu muhtarlarla uyuşturucu ile mücadeleyi konuştu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki tüm mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendiren Ustaoğlu, muhtarlara bu konuda büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu vurguladı.

Vali Ustaoğlu, uyuşturucunun insan sağlığı kadar milli ekonomimize de çok ciddi zararlar verdiğini hatırlatarak "Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle genç nüfusun yoğunluğu itibariyle uyuşturucudan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bir yerde hedef olarak bizim ülkemiz belirleniyor. Diğer taraftan da coğrafi konumu itibariyle de geçiş güzergahı olarak kullanılmaya çalışılıyor. Gerek Asya'da üretilen ve Avrupa'ya transfer edilen uyuşturucu kaçakçılığında, gerekse Avrupa'da üretilip Asya'ya sevkiyatı yapılan sentetik uyuşturucular ülkemiz üzerinden transfer edilmeye çalışılıyor" dedi.

Uyuşturucunun terörden hiç bir farkı olmadığını belirten Ustaoğlu, "Terör devletimizin ve milletimizin bakasını tehdit eden unsurların başında geliyor. Uyuşturucu da terörü beslemekle ülkemizi tehdit etmektedir. Toplum olarak bu uyuşturucu terörüne karşı elbirliği ile mücadele etmek bizim temel görevlerimizin başında geliyor. Avrupa ülkelerine baktığımızda uyuşturucu kullanma yaşanın 12'ye kadar indiğini görüyoruz. Bu veri korkunçtur. Bir milletin geleceği olan genç beyinlerin uyuşturucu batağına saplanması kadar tehlikeli bir durum yok. Ülkemizin geleceğini teslim edeceğimizin gençlerimizin bu anlamda hedefte olması üzücüdür. Bu durum ülkemiz açısından da endişe verici hale gelmektedir. Toplumumuzun her kesimini tehdit eden büyük sorunla karşı karşıyayız. Ülkemizi de uyuşturucudan ölen kişi sayısının her yıl arttığını belirtmek isterim. Uyuşturucuya başlama oranı yüzde 49 ile arkadaş etkisinin en yüksek oranda olduğunu görebiliyoruz. Uyuşturucudan ölenlerin orana yüzde 54'ü, 25 ile 29 yaş grubu olması ise anlamlı. Bu konuda üzerimize çok ciddi görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu mücadelede muhtar arkadaşlara çok ciddi görevler düştüğünü belirten Vali Ustaoğlu, "Cumhurbaşkanımız sizlere çok kıymet veriyor. Muhtarlarımız, devletimizin ülkemizin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmamızı sağlayan aracılarımızsınız. Almış olduğunuz sorumluğun gereği olarak sadece bugün gündemimizi oluşturan uyuşturucu ile mücadele ile değil onun yanında kimsesiz, çare arayan vatandaşlarımız olmak, özellikle bu kış şartlarında bu soğuk iklimde bir vatandaşımızın evinde sobası tütmüyorsa, bir vatandaşımız evinde ekmeğinden yoksunsa burada bir numaralı sorumlu benim. Sonra da sizlersiniz" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde göreve Komiser Yardımcısı Hacı Hamza Hacıoğlu, uyuşturucu ile mücadele konusunda muhtarlara sunum yaptı.