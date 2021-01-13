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Trabzon Valisi Ustaoğlu: “Yangında şuana kadar 7 ev ve 2 tane samanlık yandı; söndürme çalışmaları sürüyor”

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan yangında şuana kadar 7 ev ve 2 tane samanlığın yandığı belirtildi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan yangında şuana kadar 7 ev ve 2 tane samanlığın yandığı belirtildi.


Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evlere sıçrarken, ilk belirlemelere göre 7 ev ve 2 samanlık yanarken, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Araklı ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangının yaşandığı mahalleye gelen ve söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.


Vali İsmail Ustaoğlu, yangında ilk belirlemelere göre 7 ev ve 2 tane samanlığın yandığını belirterek “Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can kaybımız yok. Buradaki evleri yanan vatandaşlarımızın geceyi geçirecekleri yer için tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. İçişleri Bakanımız da aradı bizden yangınla ilgili bilgi aldı” dedi.


Vali Ustaoğlu, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak ise “Henüz neden çıktığı ile ilgili bir bilgimiz yok. Bölgede 2 gündür sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgarın yangının çıkışında ve yayılmasında etkili olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

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