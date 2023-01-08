İhlas Haber Ajansı

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Trabzon ve İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul ve Trabzon’da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.

İstanbul ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin uzun süredir devam eden saha araştırmaları ve fiziki takibi sonucu İstanbul'dan Trabzon'a sentetik uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Harekete geçen ekipler, İstanbul'da 2, Trabzon'un Araklı ilçesinde 2, Yomra ilçesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 115 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 84 adet uyuşturucu sentetik hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, B.B., A.C.G., M.A., O.S., E.B., A.A., S.A. ve Z.T isimli 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.B., A.C.G., M.A., O.S. ve E.B., çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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