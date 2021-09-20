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Trabzon'a cinayet

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen olayda Yusuf Ayazoğlu isimli şahıs kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen olayda Yusuf Ayazoğlu isimli şahıs kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.


Olay saat 13.00 sıralarında Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ayazoğlu (67) komşusunun evinin önünde oturdukları sırada yanlarına yanaşan bir otomobilden inen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra Ayazoğlu'nu vuran kimliği belirsiz kişi, otomobille olay yerinden uzaklaştı.


Olayla ilgili jandarma ve polis ekiplerinin araştırması sürüyor.

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